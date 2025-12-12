Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025

Sciopero generale contro la manovra, il corteo a Bergamo

LA MOBILITAZIONE. Sono circa 3mila i manifestanti, secondo la Cgil. Traffico in tilt in centro città.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
La partenza del corteo da piazza Pontida
La partenza del corteo da piazza Pontida
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Buona affluenza al corteo organizzato a Bergamo in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil. La manifestazione è partita alle 9,30 da piazza Pontida ed è diretta in Prefettura, per protestare contro la manovra finanziaria del Governo. «Diritti, non regali» è lo slogan scelto per la protesta, per chiedere, sotto Natale, interventi concreti per sostenere il lavoro, il welfare e le famiglie.

Alcuni slogan dei manifestanti
Alcuni slogan dei manifestanti
(Foto di Bedolis)
In piazza 3mila manifestanti, secondo la Cgil
In piazza 3mila manifestanti, secondo la Cgil
(Foto di Bedolis)

Sono circa 3.000, secondo la Cgil, le persone scese in strada. In testa al corteo, insieme al segretario generale della Cgil Bergamo, Marco Toscano, anche il segretario nazionale della categoria Trasporti di Cgil, Stefano Malorgio. Al momento, i disagi sono legati soprattutto al traffico, con le strade bloccate per la presenza dei manifestanti.

Il corteo a Porta Nuova
Il corteo a Porta Nuova
(Foto di Bedolis)

«Lo stato sociale sta arretrando»

«Lo sciopero è per cambiare una legge di Bilancio che è profondamente ingiusta. A fronte dell’aumento delle spese militari nei prossimi anni, che è previsto arrivino a mille miliardi, il Governo ancora in questi giorni discute l’innalzamento del tetto del contante da 5.000 a 10.000 euro. A noi invece servono risorse per finanziare soprattutto la sanità, una grande conquista che sta per essere cancellata, e il sistema dei trasporti pubblici. Per questo la Cgil ha chiesto un contributo all’1% della popolazione più ricca, che consentirebbe di avere 26 miliardi necessari a sostenere uno stato sociale che sta invece arretrando», sono le parole di Stefano Malorgio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Lavoro
sciopero
Politica
governo
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Marco Toscano
cgil