Sciopero generale contro la manovra, il corteo a Bergamo

Buona affluenza al corteo organizzato a Bergamo in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil. La manifestazione è partita alle 9,30 da piazza Pontida ed è diretta in Prefettura, per protestare contro la manovra finanziaria del Governo. «Diritti, non regali» è lo slogan scelto per la protesta, per chiedere, sotto Natale, interventi concreti per sostenere il lavoro, il welfare e le famiglie.

«Lo stato sociale sta arretrando»

«Lo sciopero è per cambiare una legge di Bilancio che è profondamente ingiusta. A fronte dell’aumento delle spese militari nei prossimi anni, che è previsto arrivino a mille miliardi, il Governo ancora in questi giorni discute l’innalzamento del tetto del contante da 5.000 a 10.000 euro. A noi invece servono risorse per finanziare soprattutto la sanità, una grande conquista che sta per essere cancellata, e il sistema dei trasporti pubblici. Per questo la Cgil ha chiesto un contributo all’1% della popolazione più ricca, che consentirebbe di avere 26 miliardi necessari a sostenere uno stato sociale che sta invece arretrando», sono le parole di Stefano Malorgio.