Sciopero generale del 12 dicembre: corteo in città dalle 9.30

Venerdì 12 dicembre, la Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata di lavoro. A Bergamo è previsto un corteo cittadino con partenza alle 9.30 da Piazza Pontida e arrivo nel centro città. In tutta la provincia si terranno inoltre presìdi e iniziative davanti ai luoghi di lavoro.

Le motivazioni della protesta

Alla base della mobilitazione, spiega il sindacato, ci sono il calo del potere d’acquisto di salari e pensioni, gli effetti del fiscal drag stimati in 25 miliardi sottratti ai redditi fissi e una manovra di Governo giudicata insufficiente su sanità, scuola, casa e sicurezza sul lavoro. La Cgil critica anche le nuove misure previdenziali, che alzano l’età pensionabile e riducono la flessibilità in uscita.