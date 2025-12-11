Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025
Sciopero generale del 12 dicembre: corteo in città dalle 9.30
LA MOBILITAZIONE. A Bergamo la Cgil ha organizzato un corteo con partenza alle 9.30 da Piazza Pontida e arrivo nel centro città.
Bergamo
Venerdì 12 dicembre, la Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata di lavoro. A Bergamo è previsto un corteo cittadino con partenza alle 9.30 da Piazza Pontida e arrivo nel centro città. In tutta la provincia si terranno inoltre presìdi e iniziative davanti ai luoghi di lavoro.
Le motivazioni della protesta
Alla base della mobilitazione, spiega il sindacato, ci sono il calo del potere d’acquisto di salari e pensioni, gli effetti del fiscal drag stimati in 25 miliardi sottratti ai redditi fissi e una manovra di Governo giudicata insufficiente su sanità, scuola, casa e sicurezza sul lavoro. La Cgil critica anche le nuove misure previdenziali, che alzano l’età pensionabile e riducono la flessibilità in uscita.
«Lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati stanno pagando un prezzo altissimo — afferma Marco Toscano, segretario generale Cgil Bergamo —. Servono interventi concreti su salari, fisco e pensioni, non una manovra che taglia servizi e scarica i costi sulle persone. Domani saremo in piazza per far sentire la nostra voce».
© RIPRODUZIONE RISERVATA