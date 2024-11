Sciopero generale contro la legge di bilancio, a Bergamo corteo di protesta

Le motivazioni dello sciopero di venerdì 29 novembre

La mobilitazione sindacale vedrà coinvolti numerosi lavoratori e lavoratrici di tutta la provincia bergamasca, specialmente nei settori giudicati più colpiti dalla manovra, a cominciare dalla sanità, dai trasporti e dall’istruzione. In molti dipendenti sia del pubblico che del privato sceglieranno quel giorno di non presentarsi al lavoro o di farlo causando disservizi per denunciare la necessità di politiche più adeguate sui salari, sulla fiscalità, sulle pensioni, sull’industria, e per opporsi alla mancanza di investimenti da parte dell’esecutivo sulla sanità, sulla scuola e sul trasporto pubblico locale.

Sciopero generale, il corteo a Bergamo

L’astensione dal lavoro, con l’inevitabile conseguenza di disagi ai servizi e alla popolazione, culminerà nella manifestazione pubblica prevista per la mattinata di venerdì 29 novembre per rivendicare le ragioni dello sciopero. Il corteo di protesta si riunirà alle 9,30 per partire alle 10 da piazza Pontida, da dove la folla procederà attraversando il centro della città per terminare la contestazione sotto la sede della Prefettura. La lunga coda di dimostranti, che passerà per largo Rezzara, via XX Settembre, piazza Matteotti, passaggio Zeduri, via Tiraboschi, largo Porta Nuova e largo Gavazzeni alzando in alto le bandiere delle sigle sindacali, causerà blocchi e rallentamenti alla circolazione nelle strade. La protesta si concluderà intorno alle 13 in via Tasso, dove saranno previsti gli interventi di almeno sei lavoratori delegati in rappresentanza dei diversi settori coinvolti nello sciopero: Eugenio Bianchi (Flc-Cgil, scuola), Andrea Giardina (Fp-Cgil, funzione pubblica) e Nicoletta Serina (Fiom-Cgil, metalmeccanica) per Cgil; Ivano Raimondi (Uiltec-Uil, tessile-chimico), Adriano Villa (Uiltrasporti) e Fedele De Vuono (Uilm-Uil, metalmeccanica) per Uil.