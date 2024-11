Sanità pubblica, il 29 novembre sciopero generale

«Diminuiti gli infermieri»

Sono oltre 9.000 gli addetti del comparto al lavoro in Asst Papa Giovanni XIII, Asst Bergamo Est di Seriate, Asst Bergamo Ovest di Treviglio e di Ats Bergamo. «Decenni di de-finanziamento hanno impoverito le strutture pubbliche in termini di risorse e soprattutto di personale, anche in Bergamasca. In Asst Bergamo Ovest, ad esempio, nel dicembre 2022 erano attivi 509 infermieri, mentre nel dicembre 2023, erano 486, cioè 23 infermieri in meno da un anno all’altro, un numero che da solo potrebbe gestire un intero reparto. Se parliamo poi con i nostri delegati in Asst Papa Giovanni XXIII, ci riferiscono di una forte congestione di pazienti perché la struttura è diventata punto di riferimento provinciale per il trauma maggiore-adulti e per il percorso Stroke. Sono cambiati i criteri organizzativi, si sono centralizzati questi servizi sanitari a Bergamo mentre prima erano più diffusi sul territorio».