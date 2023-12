Scivola e resta bloccato a 2.400 metri: soccorso grazie ai segnali luminosi del suo cellulare

L’intervento di soccorso è stato piuttosto complesso proprio per via dell’oscurità della zona, vale a dire l’area sopra le baite di Sciucco, nel territorio di Villa di Chiavenna.

È accaduto martedì sera 5 dicembre e l’intervento si è concluso nel cuore della notte. Il diciottenne era partito per una escursione nella mattinata di martedì. Mentre era a 2.400 metri ha messo un piede in fallo ed è scivolato per alcune decine di metri. Ha allertato i soccorsi e da Como si è alzato in volo l’elicottero del 118 abilitato per il volo notturno, mentre nel contempo sono partite da terra le squadre di Soccorso alpino e Guardia di finanza. Gli operatori non riuscivano inizialmente a individuarlo proprio perché era ormai buio pesto. Così il giovane ha iniziato a mandare i segnali luminosi ed è stato visto e recuperato con il verricello.