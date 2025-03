Scontro durante lezione di enduro, il campione Giò Sala ferito in Sardegna

Ha partecipato a centinaia di gare di altissimo livello, è caduto malamente più di una volta ma uno degli incidenti più gravi gli è capitato - lo scorso sabato mattina - durante una lezione di enduro, in Sardegna , in una cava di Sinnai, pochi chilometri a nord di Cagliari .

Chi è Giò Sala

Il campionissimo Giovanni Sala, per tutti Giò, classe 1963, originario di Gorle e da qualche anno trasferitosi a Faenza (Ravenna), si è scontrato frontalmente, in un punto cieco, con un collega, il cagliaritano di Quartu Sant’Elena, Maurizio Sanna, classe 1959, come lui con un passato in moto alla Parigi-Dakar e promotore della Maurizio Sanna Academy, società che organizza corsi e tour in fuoristrada.