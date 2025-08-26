Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 26 Agosto 2025

Scontro con sette feriti in Valtellina, tre gravi. Bambino trasferito a Bergamo

L’INCIDENTE. Scontro fra auto sulla statale 36 dello Spluga oggi a Dubino, in provincia di Sondrio). Il bilancio è di sette feriti: tra loro un bambino di otto anni, tra i più gravi, elitrasportato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

Bergamo
Bergamo

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un elicottero dell’Areu in una foto di repertorio
Un elicottero dell’Areu in una foto di repertorio

Quattro i veicoli che sono rimasti coinvolti martedì 26 agosto e la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Chiavenna, giunti sul posto per i rilievi, ma l’impatto ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso e ha provocato lunghe code e disagi alla circolazione.

Il ferito più grave è un bambino di otto anni, che viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte. Il piccolo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In condizioni serie, ma non in pericolo di vita, anche due anziani: una donna di 78 anni e un uomo di 85, entrambi accompagnati in ambulanza all’ospedale di Gravedona, nel Comasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Chiavenna
Dubino
Gravedona
Salute
Ferite, Lesioni
Specializzazioni mediche
Pediatria
Disastri, Incidenti
ASST Papa Giovanni XXIII