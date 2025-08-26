Cronaca / Bergamo Città
Martedì 26 Agosto 2025
Scontro con sette feriti in Valtellina, tre gravi. Bambino trasferito a Bergamo
L’INCIDENTE. Scontro fra auto sulla statale 36 dello Spluga oggi a Dubino, in provincia di Sondrio). Il bilancio è di sette feriti: tra loro un bambino di otto anni, tra i più gravi, elitrasportato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.
Quattro i veicoli che sono rimasti coinvolti martedì 26 agosto e la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Chiavenna, giunti sul posto per i rilievi, ma l’impatto ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso e ha provocato lunghe code e disagi alla circolazione.
Il ferito più grave è un bambino di otto anni, che viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte. Il piccolo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In condizioni serie, ma non in pericolo di vita, anche due anziani: una donna di 78 anni e un uomo di 85, entrambi accompagnati in ambulanza all’ospedale di Gravedona, nel Comasco.
