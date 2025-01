Scoperti con mazze e piccone in un ex outlet: sei bergamaschi denunciati

Una mazza da baseball, una mazza martello, un tirapugni, un piccone e un piede di porco in ferro. È l’armamentario che possedevano quattro persone sorprese dai carabinieri nei pressi dell’ex outlet di Santhià (Vercelli), struttura abbandonata da anni. Gravati da precedenti di polizia, erano in compagnia di altre due persone, tutte originarie della provincia di Bergamo, e si sono giustificati ai militari asserendo di essere appassionati di «urbex», cioè l’esplorazione di luoghi abbandonati e considerati insicuri.