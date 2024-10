Scoppiano le gomme di un aereo Ryanair sulla pista di Orio: voli sospesi temporaneamente - Foto e video

Non si segnalano feriti ma è stato necessario intervenire con i vigili del fuoco di base allo scalo per motivi di sicurezza. Cinque mezzi dell’aeroporto e due dalla centrale di Bergamo sono intervenuti immediatamente, come da protocollo di sicurezza: i voli in partenza e in arrivo sono stati momentaneamente sospesi per permettere tutte le necessarie fasi di bonifica della pista e messa in sicurezza. In azione anche la polizia di frontiera e il personale di Sacbo.

Volo decollato da Barcellona

L’aeromobile, dalle informazioni raccolte, era da poco atterrato e le gomme delle ruote del carrello (più di una, ndr) sono scoppiate, per cause ancora da determinare, ad atterraggio completato. Nessun problema per i viaggiatori che erano sul velivolo, non c’è stato alcun principio di incendio.

L’aereo fermo sulla pista, a Orio al Serio

(Foto di Elisa Cucchi)

Alle 8 del mattino

Il volo è l’FR486 atterrato alle 8 da Barcellona El Prat: oltre alle gomme si è danneggiata anche la pista.

Sul volo c’erano 162 passeggeri più 6 membri dell’equipaggio: ancora alle ore 10 in corso le verifiche sulle condizioni della pista perché i carrelli hanno danneggiato l’asfalto. Nel frattempo alcuni voli sono stati dirottati su altri scali.

«I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura»

Voli sospesi temporaneamente

Il mezzo incidentato

(Foto di Cucchi) I voli sono momentaneamente sospesi, in pista ci sono i vigili del fuoco in azione per effettuare tutti i controlli di sicurezza: gli operatori stanno bonificando l’area e il mezzo sarà poi trainato e spostato dalla pista. Dalle immagini recuperate, l’aereo è appoggiato su un lato con il motore a contatto con l’asfalto.

Fermo il traffico aereo, i passeggeri che erano su dei voli pronti in pista sono stati fatti scendere, come da informazioni raccolte da alcuni testimoni. «Sacbo comunica che, a causa di un aeromobile fermo in pista per problemi tecnici, l’operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura» si legge in una nota.

Riapertura nel primo pomeriggio