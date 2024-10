Scoppiano quattro pneumatici di un aereo Ryanair, danneggiata la pista: a Orio voli sospesi fino alle 17 - Foto e video

Giornata nera per lo scalo aeroportuale di Orio al Serio: poco prima delle 8 del mattino di martedì 1° ottobre quattro pneumatici di uno dei carrelli di un aereo appena atterrato nello scalo sono scoppiati sulla pista. Non si segnalano feriti ma è stato necessario intervenire con i vigili del fuoco di base allo scalo per motivi di sicurezza. Cinque mezzi dell’aeroporto e due dalla centrale di Bergamo sono intervenuti immediatamente, come da protocollo di sicurezza: i voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi dalle 8 della mattina, per permettere tutte le necessarie fasi di bonifica della pista e la messa in sicurezza. In azione anche la polizia di frontiera e il personale di Sacbo oltre che di Ryanair.

Voli sospesi, caos a Orio al Serio. Video di Bedolis

Volo decollato da Barcellona

L’aeromobile, dalle informazioni raccolte subito alle 8, era da poco atterrato e gli pneumatici delle 4 ruote del carrello posteriore sono scoppiate, per cause ancora da determinare, ad atterraggio completato e in maniera improvvisa. Nessun problema per i viaggiatori che erano sul velivolo, non c’è stato alcun principio di incendio.

«Alle 7.55 di martedì 1° ottobre, il volo Ryanair FR 846, proveniente da Barcellona El Prat con a bordo 161 passeggeri, durante la fase di atterraggio ha subìto lo scoppio dei quattro pneumatici del carrello posteriore - si legge in una nota di Sacbo -. Il danneggiamento non ha compromesso la manovra di atterraggio e non ha causato problemi a bordo né conseguenze ai passeggeri. Questi ultimi, dopo l’intervento immediato del Distaccamento dei vigili del fuoco di Orio al Serio e la messa in sicurezza dell’aeromobile rimasto fermo in pista, sono stati fatti sbarcare in tutta sicurezza e accompagnati verso l’aerostazione».

L'aereo del volo Ryanair FR846 proveniente da Barcellona El Prat, sulla pista dell'aeroporto di Orio al Serio

(Foto di Michele Maraviglia)

L’aereo fermo sulla pista, a Orio al Serio

(Foto di Elisa Cucchi)

Alle 8 del mattino

Il volo è l’FR486 atterrato alle 8 da Barcellona El Prat dove era partito alle 6.42: si tratta di un Boeing 737 Max. Danneggiata anche la pista. «Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni alla pista di volo per una lunghezza di 450 metri - spiega Sacbo -. Il danno ha interessato superficialmente la pavimentazione, che risulta scalfita per una profondità di circa un centimetro. Per tale motivo, si è reso necessario prevedere il ripristino della pavimentazione, mediante intervento urgente affidato a ditta specializzata, per consentire di riabilitare la pista di volo alla regolare operatività».

Sul volo c’erano 162 passeggeri più 6 membri dell’equipaggio: la riapertura della pista di volo è subordinata alla rimozione dell’aeromobile che sarà trainato fuori dalla pista e «al completamento dell’intervento di ripristino della pavimentazione» continua Sacbo.

«I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura»

Voli sospesi fino alle 17

Il mezzo incidentato

(Foto di Cucchi) I voli sono quindi momentaneamente sospesi, in pista hanno lavorato subito i vigili del fuoco in azione per effettuare tutti i controlli di sicurezza: gli operatori hanno bonificato l’area. Con loro gli operatori di Sacbo e la polizia di frontiera.

«A causa dell’aeromobile fermo in pista, l’operatività è stata sospesa con emissione di un Notam che ha previsto la riapertura della pista non prima delle ore 17 - spiega ancora Sacbo -. I voli in partenza sono stati ritardati e i voli in arrivo hanno subito dirottamenti o cancellazioni».

Al lavoro anche gli ingegneri di Ryanair: «Il volo FR846 in servizio da Barcellona a Milano Bergamo - spiega la compagnia - ha avuto un problema con gli pneumatici all’atterraggio. I passeggeri sono sbarcati normalmente - prosegue Ryanair - e l’aereo è stato ispezionato dagli ingegneri, che stanno attualmente lavorando in modo che possa tornare in servizio».