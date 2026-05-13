Scuola, a Bergamo rientro in classe il 14 settembre con una novità

La fine delle lezioni per le vacanze estive è alle porte. Ma prima di pensare al sole, al mare, e alle giornate torride, la domanda che molti studenti già si fanno è: quando inizierà l’anno scolastico 2026/27?

Ebbene, in Lombardia l’avvio delle lezioni è in programma per il 14 settembre, insieme a Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte e Umbria. Invece, per gli studenti pugliesi, l’estate continuerà per qualche giorno in più: il rientro in classe è previsto il 17 settembre.

Festività nazionali

Gli studenti – come i lavoratori – cercano di programmare l’anno scolastico tenendo conto dei così detti «giorni di vacanza»; per tutte le scuole restano confermate le festività nazionali previste dalla normativa, ma con una novità.

Domenica 1° novembre (Ognissanti);

Martedì 8 dicembre (Immacolata Concezione);

Venerdì 25 e sabato 26 dicembre (Natale e Santo Stefano);

Venerdì 1° gennaio (Capodanno);

Mercoledì 6 gennaio (Epifania);

Lunedì 15 febbraio (festa del patrono di Brescia, San Faustino);

Pasqua e Lunedì dell’Angelo;

Domenica 25 aprile (Festa della Liberazione);

Sabato 1° maggio (Festa del Lavoro);

Mercoledì 2 giugno (Festa della Repubblica);

Domenica 4 ottobre (San Francesco d’Assisi), riconosciuto da quest’anno come festa nazionale.