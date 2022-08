Scuola senza mascherine: «Bene le nuove regole ma pronti alle emergenze»

Mascherina obbligatoria solo per i più fragili, siano essi studenti, docenti o personale Ata. Dal prossimo anno scolastico cambiano le norme relative agli obblighi sulla prevenzione Covid a scuola, e non solo per quello che riguarda i dispositivi di protezione individuale. L’Istituto superiore di Sanità ha reso note le nuove indicazioni valide a partire dal prossimo anno scolastico, con due diversi scenari possibili, uno «di base», con misure da applicare al rientro che prevedono, per esempio, la mascherina Ffp2 solo per coloro considerati fragili, e uno con misure «ulteriori», per le quali le scuole dovranno comunque essere preparate in caso la situazione epidemica peggiori.