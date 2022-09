Scuola, verso una ripartenza senza criticità. «Già assegnate le cattedre a 700 nuovi prof»

« Si ristabilirà ancora di più la normalità pre Covid, non solo dal punto di vista degli aspetti organizzativi, ma anche per quanto riguarda l’apprendimento degli studenti ». Parola del provveditore Vincenzo Cubelli che, al netto delle incognite varianti del virus e caro-energia - «Aspetti per i quali la scuola è comunque attrezzata», assicura – è pronto alla prova del nove della prima campanella, che suonerà il 12 settembre . La Dad non viene neanche nominata: «La lezioni riprenderanno in presenza», puntualizza il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, che si è già espresso (in maniera contraria) sull’ipotesi delle lezioni da remoto il sabato per risparmiare sulle bollette: «I tempi sono troppo stretti per riorganizzare il tempo-scuola, visto che l’82% degli istituti bergamaschi fa la settimana lunga», ha spiegato.