Scuole dell’infanzia, in dieci anni meno 6.348 alunni: il report

L’Adasm –Fism, realtà nata nel 1970, gestisce le scuole dell’infanzia paritarie del territorio bergamasco, ponendo attenzione alla cura delle comunità verso nuove generazioni. Attualmente conta 220 scuole dell’Infanzia associate sul territorio, due delle quali rientrano nella diocesi bergamasca, pur essendo localizzate in provincia di Lecco, rispetto alle 117 statali presenti sul territorio. Il ruolo dell’associazione si concretizza nel garantire alle scuole il supporto necessario per la corretta gestione del loro servizio, per sostenere l’identità delle scuole cattoliche o di ispirazione cristiana, per promuovere la qualità dell’offerta formativa ed incentivare i rapporti con le istituzioni.

Il calo demografico

La Fism e i piccoli Comuni

La Fism Nazionale è pertanto impegnata con il governo perché i contributi aumentino in modo significativo sia per permettere alle scuole dell’infanzia paritarie di continuare ad operare sul territorio che per non penalizzare le famiglie che iscrivono i loro figli nelle scuole paritarie considerando che, oltre alle tasse versate, sono costrette a pagare una retta. Il dato preoccupante relativo all’elevato numero di Comuni nella Bergamasca senza alcun servizio per l’infanzia ha implicazioni e ripercussioni non solo per le famiglie che devono reindirizzare i loro bambini su altri Comuni, ma anche per il territorio stesso che si impoverisce e perde un importante riferimento per la vita della comunità. Anche su questo aspetto l’associazione è impegnata perché vengano stanziate specifiche risorse per evitare ulteriori chiusure di scuole nei piccoli paesi da cui consegue una perdita economica ed un conseguente movimento verso altri territori.