Scuole, ultima campanella dell’anno tra festa e attesa per la Maturità - Foto e video

Ultima campanella dell’anno nelle scuole bergamasche, sabato 8 giugno. Alcuni istituti hanno già chiuso i battenti tra giovedì e venerdì per i preparativi in vista del voto, mentre nelle altre scuole le lezioni terminano, come previsto dal calendario scolastico regionale, sabato. Nel complesso l’ultimo giorno di scuola riguarda 158mila studenti bergamaschi. Come da tradizione, la fine dell’anno scolastico è stata accompagnata da momenti di festa, tra musica, selfie, abbracci, cori, fumogeni colorati e brindisi.