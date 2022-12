Semaforo addio, tra via Autostrada e via Carnovali arriverà una rotatoria

Gli automobilisti bergamaschi in entrata e in uscita dalla città potrebbero dire addio, entro il prossimo anno, al semaforo che regola l’incrocio tra le vie Autostrada e Carnovali. Al suo posto, infatti, sorgerà una nuova grande rotatoria, abbellita da una fontana con giochi d’acqua: è questa infatti la soluzione proposta e approvata, in via esecutiva, dalla Giunta del Comune di Bergamo nei giorni scorsi, un investimento di circa 1,7 milioni di euro «per migliorare il traffico della zona – spiegano da Palazzo Frizzoni – e bissare il successo e l’efficacia registrati in questi ultimi anni da un intervento molto simile realizzato a poche decine di metri di distanza, ovvero nel quartiere di Malpensata, tra via don Bosco, via Gavazzeni e la stessa via Carnovali». Quarantasette metri di diametro è la dimensione della futura rotatoria, il cui cantiere potrebbe avere inizio nell’estate 2023.