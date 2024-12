«Senza ascensore da tre mesi, mi sento come una prigioniera»

Senza ascensore da tre mesi

Tre mesi dopo alcune tracce di quella disastrosa notte fanno fatica ad andare via. «È dal 9 settembre che non esco di casa perché l’ascensore è rotto dal giorno dell’alluvione». Lo dice piangendo Germana Panchetti, 85 anni e residente nel condominio di via del Guerino al civico 3, una delle vie più colpite dal disastro dove per settimane in tanti hanno continuato ad uscire dai cortili con secchi di fango, mobili marci e rifiuti di ogni genere. La signora Panchetti, abitante al quarto piano, è i mpossibilitata a fare le scale perché dal mese di febbraio scorso ha subito un intervento al piede che le rende difficile la deambulazione. «Ma una volta uscita di casa sono autonoma – racconta – faccio i miei giri nel quartiere, aiutata dal bastone o dal braccio di qualche amica. Sono le scale che proprio non riesco a fare».

Un problema in via di risoluzione

La situazione è stata più volte segnalata alla «Fan Service Amministrazioni condominiali» che gestisce il condominio e, sentita per delucidazioni, la referente Federica Pezzoli ha fatto presente che «la situazione ci è ben nota e abbiamo lavorato per risolverla. Tanto è vero che dal 16 dicembre l’ascensore tornerà a funzionare. I ritardi sono stati dovuti al fatto che l’ascensore è vecchio (risale al 1978) e abbiamo fatto fatica a reperire i pezzi di ricambio». Intanto Germana Panchetti resta nel suo appartamento, impossibilitata ad uscire. «Mi sento come una carcerata, non ce la faccio più. Mi avevano assicurato che l’ascensore sarebbe stato aggiustato entro fine novembre», dice disperata. Ad aiutarla ci sono dei vicini che hanno fatto rete anche con alcuni negozi del vicinato per garantire la primaria assistenza alla signora che vive da sola nell’appartamento. «Le portiamo medicine e da mangiare, ma anche per me a volte è difficile aiutarla con tutte quelle scale» dice Carla, un’amica che abita nelle vicinanze. Della situazione si è interessata anche la Fondazione Comunità Bergamasca contatta dai vicini per avere informazioni sul «Fondo di solidarietà per l’alluvione» rivolto ai soggetti colpiti dalla calamità naturale.