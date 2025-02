Sequestrarono imprenditore, 6 arresti a Brescia. Società legate all’ndrangheta anche in Bergamasca

Un gigantesco giro di fatture false

«Condotte delittuose emerse in un più ampio contesto connesso ad indagini di polizia economico finanziaria, finalizzate a svelare un collaudato sistema di evasione fiscale alimentato da un circuito di fatture per operazioni inesistenti per oltre 250 milioni di euro», spiegano gli inquirenti. Sarebbero per questo state create società operanti nel settore edile dedite alla somministrazione illecita di manodopera, operative nelle province di Brescia, Milano e Bergamo.