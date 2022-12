Servizi sociali, si cambia: stop al Pass di via San Lazzaro, attive le sedi decentrate

Servizi sociali, si cambia: nell’attesa del trasferimento nella nuova sede di via XXIV Maggio, nell’ex padiglione dei vecchi Ospedali Riuniti, con l’anno nuovo l’accesso ai Servizi non sarà più al Pass di via San Lazzaro, ma sarà garantito e potenziato attraverso gli sportelli delle sedi decentrate: Colognola, Lazzaretto, Redona, Grumello del Piano, già attive da tempo, a cui si aggiungeranno, nel mese di gennaio, la nuova sede di Celadina e, a seguire, con l’apertura della Social Domus in via XXIV Maggio, quella in Santa Lucia (il cui sportello temporaneamente resta attivo in via San Lazzaro).