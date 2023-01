Servizio civile, aperto il nuovo bando: sono 377 le sedi in Bergamasca

È un’esperienza di crescita che arricchisce il bagaglio personale e professionale, permette ai giovani di sperimentarsi e li aiuta anche a trovare un lavoro. Sono alcuni dei principali punti di forza del servizio civile universale, il cui bando per la selezione è stato pubblicato lo scorso 15 dicembre ed è aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni che hanno tempo fino a venerdì 10 febbraio per presentare domanda a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 in Italia e all’estero per la selezione di 71.550 operatori .