Servizio idrico verso lo stop agli aumenti: due anni senza rincari

In un momento in cui praticamente tutte le bollette aumentano, con gli ormai ben noti problemi che ne derivano, arriva almeno una notizia in controtendenza: per il servizio idrico integrato di Uniacque si va verso una conferma, per due anni, delle tariffe attuali. È questa infatti la proposta di aggiornamento per il gestore che ha avuto l’ok dell’Ufficio d’ambito per il 2022 e 2023 . Proposta che deve ora passare l’esame della conferenza dei sindaci (in programma giovedì) e del Consiglio provinciale, per atterrare infine sui tavoli dell’Arera, l’Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente, cui spetta la validazione.