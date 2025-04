Settimana Santa, via alle celebrazioni: le Messe con il Vescovo in Cattedrale

Con il 13 aprile, Domenica delle Palme, prendono il via le celebrazioni della Settimana Santa. Come da tradizione, nella Messa crismale del Giovedì Santo, il 17 aprile, saranno ricordati gli anniversari di ordinazione di alcuni sacerdoti.

Messa in ospedale

Sabato alle 18 il Vescovo Francesco Beschi presiederà la Messa delle Palme nella chiesa dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII» per degenti, parenti, personale medico-infermieristico e responsabili della struttura ospedaliera cittadina.

Domenica delle Palme

La Domenica delle Palme, 13 aprile, ricorda l’entrata di Gesù a Gerusalemme, accolto dalle acclamazioni di osanna dei discepoli e della folla. L’appuntamento dei fedeli è alle 10 nella chiesa di San Pancrazio, dove il Vescovo Francesco Beschi benedirà le palme. Al termine processione verso la Cattedrale per la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, durante la quale si terrà la lettura della Passione di Cristo.

Giovedì Santo

Con il Giovedì Santo, 17 aprile, inizia il Triduo pasquale. In questo giorno si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. Il primo momento è alle 9,30 in Cattedrale, dove il Vescovo Beschi presiederà la solenne Messa crismale, durante la quale si terranno la rinnovazione delle promesse sacerdotali e la benedizione degli oli santi. La Messa verrà concelebrata dal clero diocesano e religioso (sarà trasmessa in diretta sugli schermi di Bergamo Tv).

Durante la Messa saranno ricordati anche gli anniversari significativi di ordinazione sacerdotale dei preti diocesani: 70°, 65°, 60°, 50° e 25° anniversario. Saranno ricordati anche il 50° del Vescovo Francesco Beschi (che venne ordinato sacerdote il 7 giugno del 1975) e quello del Vescovo Giuliano Frigeni, nonché il 60° del Vescovo Alessandro Pagani. Inoltre, il 50° di ordinazione episcopale dell’Arcivescovo Gaetano Bonicelli e il 30° del Vescovo Giuseppe Merisi. La sera, alle 21, sempre in Cattedrale, monsignor Francesco Beschi presiederà la Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi.

Venerdì Santo

Il giorno successivo è il Venerdì Santo, 18 aprile, in cui si fa memoria della morte di Gesù Cristo in Croce. Alle 8,45 in Cattedrale, il Vescovo Beschi presiederà la Liturgia delle Ore. Alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Francesco Beschi presiederà la celebrazione della Passione del Signore. Nella stessa giornata, dalle 13,30 alle 14, nella chiesa parrocchiale delle Grazie, il Vescovo interverrà al momento di preghiera per i lavoratori proposto ogni anno da Acli Bergamo.

Sabato Santo

Il Sabato Santo 19 aprile è la vigilia di Pasqua. Alle 8,45 in Cattedrale, il Vescovo presiede la Liturgia delle Ore. Alle 21, sempre in Cattedrale, monsignor Beschi presiederà la solenne Veglia pasquale. All’esterno sarà acceso un fuoco, mentre la Cattedrale sarà avvolta nel buio che sarà poi squarciato dall’accensione delle luci e dal canto solenne mentre i concelebranti entreranno in processione.

Pasqua di risurrezione