Sfila orologio a uomo di 94 anni: è di poco valore, glielo restituisce

Mani di velluto, ma occhio non certo da intenditrice, la ladra che lunedì mattina 4 luglio ha sfilato l’orologio a un pensionato in via Toti, nei pressi dell’incrocio con via Coghetti. Con la tecnica del bacio la donna - sulla trentina, vestita di nero, parlata italiana e pancione da gravidanza che per la vittima era falso - ha fatto sparire l’orologio dal polso dell’anziano. L’uomo, Alvaro Giacomini, ex ufficiale della Guardia di Finanza, 94 anni da compiere il prossimo 23 agosto, s’è subito accorto del furto e ha inseguito la malvivente. Che, probabilmente resasi conto dello scarso valore della refurtiva, s’è fermata, ha riconsegnato il maltolto per poi dileguarsi.