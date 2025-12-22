Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025
Sgominata banda di tre ladri: rubavano borse agli anziani in autogrill e nei centri commerciali
L’OPERAZIONE. Uno dei tre è finito in carcere, gli altri due sono latitanti. L’indagine ha preso il via da un colpo all’autogrill Brembo Sud sull’A4.
Seriate
La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del Gip del Tribunale di Bergamo, applicando tre misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di furti ai danni di persone anziane.
L’operazione, coordinata dalla P olizia Stradale di Seriate, prende le mosse da un episodio avvenuto a gennaio 2025 nell’area di servizio Brembo Sud, sull’autostrada A/4, a Osio Sopra. Due donne avevano subito il furto delle borse all’interno dell’Autogrill. Le indagini sono cominciate dalla visione delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato due uomini sottrarre le borse approfittando di un momento di distrazione, mentre un terzo complice li attendeva in auto.
Una banda ben organizzata
Le indagini hanno permesso di collegare i tre indagati a una serie di furti compiuti tra il 17 e il 23 gennaio 2025 in Lombardia, tutti con lo stesso modus operandi: un ladro distraeva la vittima, un altro nascondeva la refurtiva sotto il giubbotto, mentre un terzo attendeva in auto per la fuga. La banda si spostava con veicoli noleggiati con documenti falsi per colpire in diversi centri commerciali del Nord Italia.
Custodia cautelare e ricerche in corso
Uno dei tre indagati è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Stradale, mentre gli altri due risultano ancora latitanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA