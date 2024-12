Si è spenta a 92 anni la storica prof di inglese Anna Maria Torza

Da insegnante aveva precorso i tempi per i metodi semplici e pragmatici che seguiva per far apprendere la lingua ai suoi studenti. Con loro, aveva modi familiari e affettuosi, insegnando come prima cosa il massimo rispetto nei confronti di chiunque: chi scrive ebbe la fortuna di averla insegnante all’Istituto «Vittorio Emanuele» II nella sezione «F». Prima di passare di ruolo al «Vittorio Emanuele», Anna Torza aveva insegnato in altre scuole superiori: anche in questo caso, non pochi sono ancora coloro che la ricordano con grande stima.

Una volta in pensione, Anna Torza, che abitava con il marito Giulio (assicuratore, deceduto otto anni fa) in via Rosmini, si era messa a disposizione della Parrocchia di Santa Lucia al Tempio Votivo per le attività culturali. I residenti del quartiere la ricordano anche per la disponibilità durante le Messe nel raccogliere le elemosine e nell’intonazione dei canti nel corso della funzione.