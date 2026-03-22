Si è spento a 83 anni Piero Caprioli, alpino con la passione per l’Atalanta

Avrebbe compiuto 84 anni il 5 giugno: Piero Caprioli è morto il 21 marzo all’Hospice di via Borgo Palazzo dopo una breve malattia. Dallo zio Leonardo (Nardo) Caprioli, indimenticato presidente nazionale Ana, ereditò la passione e lo spirito dell’alpino che poi lo hanno accompagnato per tutta la vita. Dopo la laurea in Matematica alla Statale, infatti, nel periodo di leva fu arruolato come ufficiale nel Battaglione Susa. Fu assunto all’Ibm e dopo alcuni anni a Milano, volle avvicinarsi a casa per stare più vicino alla famiglia, alla moglie Maria e ai figli piccoli Serena e Giuseppe, e accettò una proposta del Credito Bergamasco dove suo padre Giuseppe era stato per anni direttore generale. Membro dei Lions Host di Bergamo fu anche governatore del distretto B2.