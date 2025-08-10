Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 10 Agosto 2025

«Siamo l’Asl, telefoni ai nostri uffici». Ma è una truffa che prosciuga il credito

LA SEGNALAZIONE. In un sms la richiesta di chiamare l’ente, che non esiste più. Si resta in attesa fino ad azzerare il saldo.

Truffe telefoniche, tema sempre più sentito. Tra chiamate anonime, finte forze dell’ordine e richieste di denaro in seguito a fantomatici incidenti accaduti a parenti che spesso non esistono.

Il tentativo di truffa

La strategia è sempre la stessa: fare leva su argomenti sensibili per spaventare i cittadini e farli cadere nella trappola. Come nel caso della segnalazione arrivata alla nostra redazione da parte di un cittadino di Bergamo: al centro i servizi sanitari. «Mi era già capitato e questa volta non ci sono cascato», ci racconta. Come funziona la truffa? Spiega il lettore: «Si riceve un sms da un numero insospettabile, con l’indicazione di chiamarne un altro, che inizia per 89, per comunicazioni importanti da parte dell’Asl. Chiamato quel numero, si rimane in attesa finché non viene prosciugato tutto il credito telefonico. Questa volta non ci sono cascato perché mi era già capitato altre due volte in passato. E sempre qualche giorno prima di una visita medica programmata, a rendere il messaggio ancora più credibile».

Consigli utili

Già un mese fa, proprio Ats Bergamo ha segnalato questo specifico tentativo di truffa. Con alcuni consigli utili: intanto il messaggio fa riferimento a una fantomatica «Asl», ente che non esiste più, da oltre un decennio sostituito - appunto - dall’Ats. E attenzione al prefisso: se il numero inizia per «89», si tratta di «numerazione a sovrapprezzo», con una tariffa maggiorata rispetto alle chiamate tradizionali: basta contattarli per vedere, in pochissimo tempo, il proprio credito prosciugato. Ats Bergamo ricorda che i canali ufficiali sono disponibili su ats-bg.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
assistenza sanitaria
Giustizia, Criminalità
Criminalità