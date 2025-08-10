«Siamo l’Asl, telefoni ai nostri uffici». Ma è una truffa che prosciuga il credito

Il tentativo di truffa

La strategia è sempre la stessa: fare leva su argomenti sensibili per spaventare i cittadini e farli cadere nella trappola. Come nel caso della segnalazione arrivata alla nostra redazione da parte di un cittadino di Bergamo: al centro i servizi sanitari. «Mi era già capitato e questa volta non ci sono cascato», ci racconta. Come funziona la truffa? Spiega il lettore: «Si riceve un sms da un numero insospettabile, con l’indicazione di chiamarne un altro, che inizia per 89, per comunicazioni importanti da parte dell’Asl. Chiamato quel numero, si rimane in attesa finché non viene prosciugato tutto il credito telefonico. Questa volta non ci sono cascato perché mi era già capitato altre due volte in passato. E sempre qualche giorno prima di una visita medica programmata, a rendere il messaggio ancora più credibile».