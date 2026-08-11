Siccità, invito ai Comuni a valutare limitazioni all’utilizzo di acqua

Le possibili ordinanze

Escludendo, chiaramente, l’uso potabile, igienico e sanitario . Tra i suggerimenti di Uniacque, il divieto di irrigazione di giardini, prati e orti anche nelle fasce orarie notturne precedentemente consentite, il divieto di riempimento di piscine, vasche da giardino e fontane ornamentali, il divieto di lavaggio di cortili, piazzali, autovetture.

Il punto della situazione

Sono circa sessanta i Comuni con le maggiori criticità, in particolare nella zona dell’Isola, della Bassa Val Seriana, della Valle Imagna e di alcune zone del Sebino: diversi sindaci hanno già provveduto a emettere ordinanze di limitazione. In Alta Val Brembana e Alta Val Seriana non si registrano particolari problemi grazie ai temporali dei giorni scorsi, mentre i pozzi della Bassa - stressati dall’elevato consumo - non rilevano abbassamenti significativi della falda.