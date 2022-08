Siccità, la «sete» dei Laghi Gemelli continua. Temporali nel weekend - Foto/Video

Era il 6 luglio scorso quando, per la prima volta dopo 20 anni, la scarsità di acqua e di precipitazioni rese visibile la separazione tra i due bacini adiacenti dei Laghi Gemelli che in condizioni normali formano un unico specchio d’acqua . Ancora oggi, nonostante qualche pioggia dei giorni scorsi, la situazione non è migliorata come dimostrano in modo eloquente le immagini che ci sono pervenute e che si riferiscono alla situazione di giovedì 25 agosto.