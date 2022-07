Sileri: «Con i vaccini aggiornati ipotesi quarta dose per gli over cinquanta»

Cosa succederà in autunno? Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri - ormai fuori dal Movimento 5 Stelle, avendo optato per la scelta «governista» di Luigi Di Maio - cerca di fissare qualche paletto in uno scenario che, tra crisi economica, guerra in Ucraina e risalita dei contagi (determinata da nuovi e più contagiosi sottotipi della variante Omicron), richiede scelte rapide e stabilità. L’abbiamo intervistato per conoscere la sua posizione e le sue proposte su questa nuova ondata estiva, ma anche per capire cosa potrebbe succedere il prossimo autunno con la vaccinazione anti Covid.