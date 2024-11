Smog, già 37 giorni oltre i limiti dell’Ue. Sforato il tetto, l’ultima volta nel 2021

Troppe volte oltre i limiti. Bergamo torna a sforare il tetto annuo del Pm10, una delle polveri sottili più diffuse e responsabili della scarsa qualità dell’aria: la centralina Arpa di via Garibaldi è arrivata infatti a contare 37 giorni oltre i limiti, valicando così la quota massima di 35 giorni di «sforo» prevista dalla normativa europea. In quella centralina, mediamente la peggiore delle due presenti in città (l’altra, in via Meucci, è «solo» a quota 27) e dunque la più sensibile per cogliere i momenti «neri» per la qualità dell’aria, il superamento dei limiti annuali non capitava dal 2021, quando le giornate in eccesso di Pm10 furono 39: nel 2022 si era scesi a 29 giorni e nel 2023 a 22, il miglior dato di sempre.

Smog: i dati degli ultimi giorni

In punta di diritto, le direttive fissano a 50 microgrammi per metro cubo d’aria la concentrazione media giornaliera di Pm10 da non oltrepassare, concedendo un «jolly» di 35 giorni al di sopra della soglia di tolleranza. E quest’anno i sensori di via Garibaldi hanno accertato appunto per 37 volte lo «scavalco»: un risultato raggiunto sostanzialmente a causa di due momenti critici durante l’anno, il primo a cavallo tra gennaio e febbraio e l’altro in queste ultime settimane all’imbocco dell’inverno; il 36° sforamento è stato registrato il 25 novembre (59 microgrammi), il 37° mercoledì (55 microgrammi), il picco recente è caduto il 18 novembre (90 microgrammi).

Diversa interpretazione nel lungo periodo

L’oggettività dei dati indica però una tendenza di miglioramento nel medio periodo: nel 2011 la centralina aveva segnalato 99 giorni oltre i limiti, nel 2012 era capitato 98 volte, ancora nel 2017 si viaggiava a quota 70; nel 2019 si era scesi a 28 e dunque per la prima volta sotto quota 35, risultato poi centrato appunto nel 2022 e nel 2023, prima della recente inversione di tendenza.

I giorni di superamento dei limiti di Pm10 dal 2009 a oggi in città

Miglioramento nel medio periodo

«Bergamo stava migliorando negli ultimi anni – conferma Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia –. Leggendo con oggettività i dati, la qualità dell’aria di Bergamo è ancora migliore rispetto a province limitrofe come Brescia e soprattutto Cremona. È giusto guardare all’attualità, ma occorre anche osservare il lungo periodo, che è positivo per la gran parte della fascia pedemontana».

Perché negli ultimi anni la qualità dell’aria è migliorata

«Fino ai primi anni Duemila – ragiona Di Simine – c’è stato un ruolo attivo delle scelte fatte a livello nazionale e regionale sugli inquinanti, dalla combustione a legna all’uso del gasolio e fino alle attività industriale. Negli ultimi vent’anni, invece, hanno inciso solo le decisioni prese a livello europeo in tema di motorizzazione e insediamenti produttivi. Peccato però che quelle misure siano ancora insufficienti per la pianura padana: è il territorio con la situazione più sfavorevole in Europa dal punto di vista morfologico-orografico».

La strada della transizione è ancora lunga: «Il settore industriale lombardo avrebbe dovuto anticipare le trasformazioni, guidando questa fase – rileva Di Simine -. C’è un tema di prestazioni del trasporto pubblico, ma anche l’agricoltura ha un impatto rilevante, e lo dimostra il fatto che la qualità dell’aria di Cremona sia peggiore di quella di Milano, e non solo per una questione orografica. Le fonti inquinanti dalla zootecnia intensiva stanno diventando prevalenti: servono politiche di sostenibilità e innovazione anche in questo ambito».