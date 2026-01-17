Un altro giorno con pessima qualità dell’aria tra Bergamo e provincia. Per il terzo giorno consecutivo i dati registrati il 16 gennaio da Arpa Lombardia hanno certificato il superamento del valore limite (50 microgrammi per metro cubo) riferito alla media giornaliera di Pm10, il particolato atmosferico.

Restano pertanto in vigore le misure temporanee di primo livello, scattate da ieri, tra cui il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa, la riduzione di un grado delle temperature massime nelle abitazioni e, nei Comuni con più di 30 mila abitanti (Bergamo e Treviglio), il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi.