Cronaca / Bergamo Città
Sabato 17 Gennaio 2026

Smog, superati ancora i limiti: si prosegue
con i divieti

QUALITÀ DELL’ARIA. I dati di venerdì 16 gennaio non hanno fatto registrare un miglioramento.Stop ai veicoli fino a euro 1 benzina ed euro 4 diesel.

Gerardo Fiorillo
Gerardo Fiorillo

Un altro giorno con pessima qualità dell’aria tra Bergamo e provincia. Per il terzo giorno consecutivo i dati registrati il 16 gennaio da Arpa Lombardia hanno certificato il superamento del valore limite (50 microgrammi per metro cubo) riferito alla media giornaliera di Pm10, il particolato atmosferico.

Restano pertanto in vigore le misure temporanee di primo livello, scattate da ieri, tra cui il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa, la riduzione di un grado delle temperature massime nelle abitazioni e, nei Comuni con più di 30 mila abitanti (Bergamo e Treviglio), il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi.

Questi i dati di Pm10 rilevati giovedì 15 nell’agglomerato di Bergamo e pianura: Bergamo/via Garibaldi 60 microgrammi per metro cubo (il giorno prima 64 microgrammi), Bergamo/via Meucci 62 microgrammi (il giorno prima 67), Dalmine 64 (il giorno prima 58), Filago centro 68 (il giorno prima 60), Osio Sotto 56 (50), Treviglio 63 (47), Calusco 65 (64), Casirate d’Adda 64 (47). In Lombardia i valori limite per il Pm10 sono 50 microgrammi per metro cubo come media giornaliera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Dalmine
Filago
Osio Sotto
Treviglio
Ambiente
inquinamento
Politica ambientale
Risorse naturali
Acqua
arpa lombardia