Soccorso alpino, massima allerta valanghe per tutto il fine settimana

Per questo motivo, per qualsiasi tipo di escursione gli esperti raccomandano la massima attenzione nella scelta degli itinerari e, in tutti i casi in cui è previsto, l’obbligo tassativo di artva, pala e sonda.

«Si precisa - conclude il Soccorso alpino - che è necessaria la massima attenzione anche per le escursioni a quote più basse, in caso di attraversamento di canali che potrebbero essere oggetto di scaricamento di valanghe avvenute sui pendii più in quota». I soccorritori invitano anche a tenere d’occhio gli aggiornamenti: il prossimo bollettino è previsto per sabato 24 febbraio alle 13. Sul sito ufficiale del Bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia i dettagli per area e per giornata e anche l’evoluzione della situazione meteorologica.