Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025

Soccorso alpino, il video del corso in parete a Maslana

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

LE OPERAZIONI. Prima il trasporto in elicottero, poi la simulazione di un recupero in scenario complesso.

Redazione Web
Redazione Web

Maslana

Formazione congiunta a Maslana, in alta Valle Seriana, per il Soccorso alpino lombardo. Coinvolte la VI delegazione Orobica e la XIX Lariana, in collaborazione con il Sagf, Soccorso alpino della Guardia di finanza di Edolo, nel Bresciano.

La partenza in elicottero
La partenza in elicottero
Le operazioni
Le operazioni
Le operazioni
Le operazioni

Il corso di formazione

Si è così concluso il percorso di livello avanzato di specializzazione in parete. Da diversi anni le due delegazioni organizzano giornate specifiche per la movimentazione e il soccorso in parete, rivolte a soccorritori che mostrano particolare attitudine per questo tipo di attività, in presenza di istruttori nazionali e regionali del Cnsas.

Al Pinnacolo di Maslana

Il corso è terminato l’11 settembre al Pinnacolo di Maslana, in collaborazione con il Sagf e la Selezione aerea della Guardia di finanza di Bolzano. Le squadre sono state trasportate in elicottero sulla cima del Pinnacolo dalla piazzola di Valbondione. I soccorritori hanno attrezzato una serie di corde fisse per la movimentazione in parete e poi hanno utilizzato tutte le tecniche illustrate in precedenza per raggiungere, stabilizzare e trasportare a valle una persona ferita, rappresentata da un simulante che faceva parte di una cordata caduta in parete, in uno scenario complesso. Un importante momento di crescita professionale e di condivisione delle competenze, con l’obiettivo di riproporre e ampliare l’esperienza anche nei prossimi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bolzano
Edolo
Ambiente
Risorse naturali
Montagne
Guardia di Finanza
Orobica