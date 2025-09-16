Soccorso alpino, il video del corso in parete a Maslana

Il corso di formazione

Al Pinnacolo di Maslana

Il corso è terminato l’11 settembre al Pinnacolo di Maslana, in collaborazione con il Sagf e la Selezione aerea della Guardia di finanza di Bolzano. Le squadre sono state trasportate in elicottero sulla cima del Pinnacolo dalla piazzola di Valbondione. I soccorritori hanno attrezzato una serie di corde fisse per la movimentazione in parete e poi hanno utilizzato tutte le tecniche illustrate in precedenza per raggiungere, stabilizzare e trasportare a valle una persona ferita, rappresentata da un simulante che faceva parte di una cordata caduta in parete, in uno scenario complesso. Un importante momento di crescita professionale e di condivisione delle competenze, con l’obiettivo di riproporre e ampliare l’esperienza anche nei prossimi anni.