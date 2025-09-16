Cronaca / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025
Soccorso alpino, il video del corso in parete a Maslana
LE OPERAZIONI. Prima il trasporto in elicottero, poi la simulazione di un recupero in scenario complesso.
Maslana
Formazione congiunta a Maslana, in alta Valle Seriana, per il Soccorso alpino lombardo. Coinvolte la VI delegazione Orobica e la XIX Lariana, in collaborazione con il Sagf, Soccorso alpino della Guardia di finanza di Edolo, nel Bresciano.
Il corso di formazione
Si è così concluso il percorso di livello avanzato di specializzazione in parete. Da diversi anni le due delegazioni organizzano giornate specifiche per la movimentazione e il soccorso in parete, rivolte a soccorritori che mostrano particolare attitudine per questo tipo di attività, in presenza di istruttori nazionali e regionali del Cnsas.
Al Pinnacolo di Maslana
Il corso è terminato l’11 settembre al Pinnacolo di Maslana, in collaborazione con il Sagf e la Selezione aerea della Guardia di finanza di Bolzano. Le squadre sono state trasportate in elicottero sulla cima del Pinnacolo dalla piazzola di Valbondione. I soccorritori hanno attrezzato una serie di corde fisse per la movimentazione in parete e poi hanno utilizzato tutte le tecniche illustrate in precedenza per raggiungere, stabilizzare e trasportare a valle una persona ferita, rappresentata da un simulante che faceva parte di una cordata caduta in parete, in uno scenario complesso. Un importante momento di crescita professionale e di condivisione delle competenze, con l’obiettivo di riproporre e ampliare l’esperienza anche nei prossimi anni.
