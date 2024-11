Sorpresa di compleanno per Nino Gandini: per lui riunione di famiglia e un albero sulle Mura - Foto

Nino (Pieraugusto) Gandini in Città Alta è un’istituzione, tanto che nel 2019 è stato insignito della benemerenza civica per il suo impegno nel cercare di risolvere i problemi del quartiere spendendosi per la conservazione e valorizzazione del centro storico. Ora Nino compie 95 anni - il 14 novembre, per l’esattezza - e per festeggiarlo la sua famiglia ha deciso di far piantare in suo onore un ippocastano lungo il viale delle Mura.