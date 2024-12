Sottopasso della stazione, chiuso dal 7 gennaio

Il sottopasso della stazione di Bergamo sarà chiuso definitivamente al passaggio pedonale dal prossimo 7 gennaio : non sarà quindi più possibile usufruire del passaggio pedonale alla stazione ferroviaria di Bergamo ma sarà sostituito da un passaggio a raso che consentirà comunque il collegamento tra piazzale Marconi e via Gavazzeni a Bergamo.

La comunicazione è stata diffusa agli studenti che ogni giorno usufruiscono del passaggio per arrivare dalla stazione ad alcuni istituti superiori che si trovano in zona Gavazzeni. A diffondere la nota l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia. Una informazione che interessa non solo gli studenti ma anche i lavoratori e i pendolari che ogni giorno usano il sottopasso pedonale della stazione di Bergamo.