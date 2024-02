Spaccata da Panissimo di via Paglia. «Servono più controlli»

Spaccata nella notte tra lunedì e martedì 6 febbraio al bar-ristorante Panissimo di via Paglia 10. «Le telecamere hanno ripreso un giovane di colore all’1.10 mentre solleva la cler – spiega il gestore Simone Casu – l’effrazione avviene alle 2 ma non è stata ripresa. Il ladro ha usato i tavolini esterni per sfondare due vetrate e una vicina si è affacciata alla finestra e si è messa a urlare, mettendolo in fuga».