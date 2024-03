Spaccate in centro a Bergamo: grazie alle telecamere individuati due responsabili

La squadra mobile della Questura di Bergamo ha deferito due soggetti responsabili di diversi furti e danneggiamenti in alcuni esercizi commerciali cittadini. Grazie a un lavoro d’indagine basato sulle immagini delle telecamere, gli agenti hanno individuato e fermato due persone: un 26enne marocchino responsabile del furto in un’erboristeria di via Tasso e di danneggiamento in un negozio di informatica in via Broseta. Il giovane era stato arrestato il 9 marzo dalle volanti per furto aggravato in flagranza in un negozio di abbigliamento in via Sant’Alessandro.