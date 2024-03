Spacciatore fermato sul binario 1Est della stazione: arrestato

Martedì 5 marzo durante un controllo approfondito nella zona del binario 1EST (quello della linea Bergamo-Brescia). Dopo una lunga attività di appostamento, gli agenti hanno fermato un 43enne in possesso di 86 grammi di eroina, 54 di cocaina , un bilancino e materiale da confezionamento. L’uomo è stato processato per direttissima il giorno dopo ed è stato portato in carcere .

Il giorno prima durante un intervento coordinato dalla questura - dalle 14 alle 20 – nelle aree di piazzale Marconi, in via San G. Bosco, via Paglia, via Bonomelli e piazzale Alpini. Sono stati sequestrati 7g di hashish in piazzale della Malpensata e un uomo, risultato ricercato, è stato denunciato per estorsione aggravata in concorso.