Spazi estivi, oltre al Goisis ci saranno Trucca e spalto di San Michele

Lo spazio verde fuori dal parco Goisis a Monterosso , il parco della Trucca e una porzione dello spalto di San Michele in Città Alta (tra Porta Sant’Agostino e la casa dell’acquedotto). Sono le tre aree che il Comune mette a disposizione per gli «estivi», dal 1° giugno al 14 settembre (a breve il bando) . Con il parco Sant’Agostino fuori uso per lavori, la Giunta ha trovato un’alternativa, garantendo uno spazio di somministrazione ed eventi anche dentro le Mura. Un impedimento poteva essere rappresentato dal cantiere nella casa dell’acquedotto (sullo spalto di San Michele), ma pare ormai superato: «L’estate va vissuta – spiega Sergio Gandi, assessore al Commercio – la nostra preoccupazione era che anche i giovani avessero delle proposte, insieme a quelle già in programma al Lazzaretto e in piazzale Alpini con Nxt . Con le tre aree che mettiamo a disposizione, i giovani potranno trovare occasioni di divertimento restando in città». Gandi è consapevole delle eventuali lamentele dei residenti «per questo – dice – abbiamo introdotto alcuni limiti. Alla Trucca, se qualche operatore si farà avanti (negli ultimi anni è stato un flop, ndr) abbiamo previsto solo somministrazione e nessun evento, un orario ridotto e il servizio di guardiania all’ingresso del parcheggio dove può esserci il problema degli schiamazzi. E per incentivare la partecipazione degli operatori, uno sconto del 70% sull’occupazione del suolo pubblico, più degli ultimi anni».

Gli orari e i giorni

Le location sono state definite dalla Giunta con orari e modalità. L’estivo al baluardo di San Michele potrà stare aperto ogni giorno fino all’una di notte. Limite che, per l’area esterna al Goisis, solo per venerdì, sabato e prefestivi, slitta alle 2. Più strette le maglie alla Trucca, con chiusura fissata alle 24. Capitolo rumore: a San Michele «gli eventi in deroga alla zonizzazione acustica non potranno superare il numero 3 settimanali e nel periodo dal 13 giugno al 27 luglio non dovranno svolgersi in concomitanza con gli eventi organizzati presso il Lazzaretto» si legge in delibera. Lo stesso numero di serate (3 a settimana) al Goisis. Alla Trucca concesse solo «attività socio-animative, attività di pratica sportiva, progetti per bambini e famiglie nelle ore diurne». Un’accortezza per il baluardo di San Michele, «il rispetto dell’area cantieristica della casa dell’acquedotto». E un’attenzione ai quartieri: l’amministrazione intende privilegiare proposte della rete di commercianti di Città Alta per San Michele e di Monterosso, Santa Caterina, Conca Fiorita, Valtesse e Redona per il Goisis.