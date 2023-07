Spesa per i farmaci aumentata di 20 milioni in quattro anni, pesa il post Covid

La popolazione che invecchia e le cronicità che aumentano, ma anche l’onda lunga della pandemia e l’andamento fisiologico del mercato. La spesa per i farmaci aumenta anche a Bergamo. Lo raccontano i dati e le proiezioni del Servizio farmaceutico territoriale dell’Ats di Bergamo: se nel 2019 la spesa farmaceutica totale in Bergamasca si attestava a circa 214,2 milioni di euro, nel 2023 il volume economico è stimato a quota 232,2 milioni di euro. Un incremento potenziale di 18 milioni di euro tra pre-Covid e post-Covid (+8,4%), nel giro cioè di quattro anni. Se anziché sulle proiezioni (la stima del 2023 poggia sull’andamento reale della spesa nel periodo gennaio-maggio) ci si basa invece sui dati reali consolidati del 2022, l’incremento rispetto al 2019 è di 10 milioni di euro. Si tratta, nello specifico, della somma tra «spesa convenzionata» (in sostanza, la spesa per farmaci su ricetta del Servizio sanitario nazionale) e «spesa in distribuzione per conto» (tramite questo canale, Ats compra i farmaci e li distribuisce per il tramite delle farmacie del territorio, cui paga una quota per il servizio). In realtà la crescita della spesa non è stata lineare, si concentra in un salto verificatosi tra il tra 2021 e il 2022. Basta mettere in parallelo le annualità rendicontate dall’Ats: 214,2 milioni di euro nel 2019, 214,9 milioni nel 2020, 215,6 milioni nel 2021, poi ecco il balzo ai 224,3 milioni del 2022. Da gennaio a maggio di quest’anno – la base su cui è stata realizzata la proiezione per l’intero 2023 – il bilancio indica una spesa di 96,7 milioni di euro.