Spiderman e Flash arrivano dal tetto per i bimbi malati dell’ospedale

Alcuni tra i più amati Supereroi si sono calati dal tetto della Torre 2 dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per festeggiare il primo compleanno del parco-giardino GiCoBe, l’area giochi pedagogica all’interno del giardino dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, destinato ai piccoli pazienti. Spiderman, Iron Man, Flash, Hulk, Batman e Capitan America hanno incantato i più piccoli che li aspettavano dietro le finestre delle proprie camere e, i più fortunati, nel parco. Acclamati come star, dopo aver fatto fotografie e autografi con i bambini presenti nel parco, gli eroi hanno fatto visita a tutti i pazienti ricoverati portando loro gioia e coraggio. Frutto di un grande lavoro dell’Associazione Amici della Pediatria, GiCoBe è un’area verde, attrezzata con giochi pedagogici installata un anno fa in collaborazione con l’ospedale e che in questi 12 mesi ha visto tanti sorrisi, sentito tante risate e guardato bambini e genitori vivere momenti spensierati durante un periodo complesso della loro vita.

«L’Associazione Amici della Pediatria è presente in ospedale a Bergamo da 34 anni e i nostri progetti – afferma Milena Lazzaroni, presidente dell’Associazione – sono a sostegno dei bambini e dei ragazzi ricoverati e alle loro famiglie. Ciò che facciamo è volto a realizzare sempre di più un ospedale senza dolore: il parco-giardino, per esempio, permette ai bambini di avere anche uno spazio esterno dove poter continuare a giocare con tutta una serie di attività pedagogiche, che consente loro di continuare a crescere. Un aspetto importante è che non solo è utile per i bambini ricoverati e i loro familiari, dando “una boccata d’aria” differente al ricovero, ma si è rivelato utile anche per pazienti adulti che hanno figli piccoli e che con loro vengono qui a giocare vivendo e facendo vivere in una maniera diversa il ricovero. Regalando una parentesi di normalità. Il parco-giardino viene utilizzato anche dai nostri bambini che devono fare la fisioterapia e che nelle belle giornate vengono a farla qui, in uno spazio esterno alla corsia, permettendo loro di ricaricarsi».