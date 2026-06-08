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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 08 Giugno 2026

Spirano, inseguito dai carabinieri si schianta e cerca di scappare tra i campi: arrestato

L’OPERAZIONE. L’uomo, di 27 anni, ha anche cercato di impossessarsi dell’arma di uno dei militari intervenuti per bloccarlo.

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Redazione Web
Redazione Web
Spirano, inseguito dai carabinieri si schianta e cerca di scappare tra i campi: arrestato

Spirano

Non si è fermato all’alt dei carabinieri, si è dato alla fuga e, durante l’inseguimento, ha finito per schiantarsi, per poi tentare di impossessarsi dell’arma di uno dei militari intervenuti. Un cittadino rumeno di 27 anni è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Codice della strada.

L’alt e l’inseguimento

Alle 4.45 di giovedì 4 giugno, una pattuglia dei carabinieri in servizio lungo la sp591, ha intimato l’alt a una Bmw con targa bulgara ma il conducente si è dato alla fuga, imboccando la sp122 in direzione Spirano, innescando un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri, ad alta velocità, costringendo altri veicoli a manovre evasive per evitare incidenti.

L’incidente e l’arresto

La corsa si è conclusa in via Santa Caterina, dove l’uomo ha perso il controllo dell’auto andando ad impattare contro il marciapiede. Quindi ha tentato di scappare nei campi circostanti, venendo raggiungo dai carabinieri: il 27enne ha opposto resistenza, colpendo i carabinieri con calci e pugni e tentando di afferrare l’arma di uno di loro.

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