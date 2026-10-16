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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 16 Ottobre 2026

Spray al peperoncino in classe nella succursale del Mamoli: una decina di studenti intossicati, due classi evacuate - Video

I SOCCORSI IN AZIONE. L’episodio venerdì 16 ottobre nella succursale dell’Isis Mamoli, indirizzo socio sanitario di via Alberico da Rosciate a Bergamo. Sul posto sette ambulanze, tre auto mediche e la polizia.

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Stefano Serpellini
Stefano Serpellini
Spray al peperoncino in classe nella succursale del Mamoli: una decina di studenti intossicati, due classi evacuate - Video
Le ambulanze nella sede del liceo Mascheroni a Bergamo: spruzzato dello spray al peperoncino nella succursale del Mamoli

Momenti di apprensione nella mattinata di venerdì 16 ottobre alla succursale dell’Isis Mamoli (indirizzo socio sanitario) che si trova nella sede del liceo scientifico Mascheroni di Bergamo, in via Alberico da Rosciate, dove almeno una decina di ragazzi è rimasta intossicata a causa di uno spray al peperoncino azionato accidentalmente all’interno di una classe.

Secondo una prima ricostruzione, una studentessa di 16 anni stava mostrando uno spray al peperoncino a un’amica che lo avrebbe premuto inavvertitamente, provocando la fuoriuscita della sostanza irritante. «Eravamo nel corridoio, quando abbiamo sentito un forte bruciore alla gola e un odore sgradevole. Non abbiamo capito subito di cosa si trattava», raccontano due studentesse compagne di classe delle due adolescenti che hanno maneggiato la bomboletta spray.

Una decina gli intossicati

Una decina di ragazzi è rimasta lievemente intossicata ed è stata medicata sul posto mentre due ragazze sono state accompagnate in ospedale per controlli (ma le condizioni sono buone). In via precauzionale sono state evacuate due classi del professionale a indirizzo socio sanitario. L’allarme è partito poco prima dell’inizio delle lezioni, intorno alle 7.50, e ha fatto scattare un importante intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate sette ambulanze e tre auto mediche, oltre a due volanti della polizia. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

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