Spray al peperoncino in classe nella succursale del Mamoli: una decina di studenti intossicati, due classi evacuate - Video

Secondo una prima ricostruzione, una studentessa di 16 anni stava mostrando uno spray al peperoncino a un’amica che lo avrebbe premuto inavvertitamente, provocando la fuoriuscita della sostanza irritante. «Eravamo nel corridoio, quando abbiamo sentito un forte bruciore alla gola e un odore sgradevole. Non abbiamo capito subito di cosa si trattava», raccontano due studentesse compagne di classe delle due adolescenti che hanno maneggiato la bomboletta spray.

Una decina gli intossicati

Una decina di ragazzi è rimasta lievemente intossicata ed è stata medicata sul posto mentre due ragazze sono state accompagnate in ospedale per controlli (ma le condizioni sono buone). In via precauzionale sono state evacuate due classi del professionale a indirizzo socio sanitario. L’allarme è partito poco prima dell’inizio delle lezioni, intorno alle 7.50, e ha fatto scattare un importante intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate sette ambulanze e tre auto mediche, oltre a due volanti della polizia. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.