Martedì 16 Settembre 2025
Spray al peperoncino a scuola, dieci studenti coinvolti: nessuno in ospedale
IL CASO. Prima in tram, ora la scuola. Spray al peperoncino è stato spruzzato al «Paleocapa» di Bergamo: 10 i ragazzi tra i 15 e i 16 anni che hanno segnalato irritazioni agli occhi e alla gola. Nessuno in ospedale, la situazione è tornata alla normalità in tempi brevi.
Dopo i casi sul tram della mattinata di lunedì 15 settembre, ancora un episodio simile ma questa volta in una scuola di Bergamo. Intorno alle 11.30 ignoti hanno utilizzato lo spray al peperoncino negli spazi dell’Itis Paleocapa di via Gavazzeni.
Alcuni studenti hanno iniziato ad accusare irritazione agli occhi e alla gola durante l’intervallo. Immediata la richiesta di intervento di un’ambulanza e un’automedica: una decina gli studenti tra i 15 e i 16 anni che hanno segnalato bruciori alla gola e agli occhi che lacrimavano ma nessuno di loro ha avuto bisogno di essere trasferito in ospedale. La situazione è tornata alla normalità in poco tempo.
