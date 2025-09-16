Spray al peperoncino a scuola, dieci studenti coinvolti: nessuno in ospedale

Alcuni studenti hanno iniziato ad accusare irritazione agli occhi e alla gola durante l’intervallo. Immediata la richiesta di intervento di un’ambulanza e un’automedica: una decina gli studenti tra i 15 e i 16 anni che hanno segnalato bruciori alla gola e agli occhi che lacrimavano ma nessuno di loro ha avuto bisogno di essere trasferito in ospedale. La situazione è tornata alla normalità in poco tempo.