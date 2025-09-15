Spray urticante sui tram tra Bergamo e Albino, al vaglio le riprese delle telecamere

Dalle prime ricostruzioni sembra sia stata una bravata. Anzi due. Ma starà alle forze dell’ordine risalire all’identità di coloro che, nella mattinata di lunedì 15 settembre, avrebbero spruzzato dello spray urticante a bordo di due tram della Teb, la società Tramvie elettriche bergamasche, che tra le 9,30 e le 10,30 si stavano spostando uno verso Albino e l’altro verso Bergamo.

Tosse e disagi, poi arieggiato il tram

L’episodio ha creato alcuni disagi tra i passeggeri a bordo dei due mezzi, che secondo alcune testimonianze hanno cominciato a tossire e a coprirsi le vie aeree come potevano, fino a quando, alla fermata successiva, il conducente ha potuto lasciare aperte un po’ più a lungo le porte per far sì che il tram si arieggiasse.

Due casi in mattinata

Chiuse le porte, però, sono cominciati i disagi tra tosse e bruciore di occhi. Così è stato allertato il conducente, che alla fermata successiva ha arieggiato il tram, che poi ha proseguito il suo servizio regolarmente Tutto è successo nel giro di un’ora, tra le fermate di Bergamo Bianzana e quella di Bergamo Negrisoli. Secondo alcuni pendolari, un gruppo di ragazzini sarebbe sceso a Bianzana poco prima della ripartenza del tram verso Albino. Chiuse le porte, però, sono cominciati i disagi tra tosse e bruciore di occhi. Così è stato allertato il conducente, che alla fermata successiva ha arieggiato il tram, che poi ha proseguito il suo servizio regolarmente.

Poco dopo, lo stesso è avvenuto anche a bordo del tram diretto a Bergamo. Il gruppetto di giovani, infatti, sarebbe stato visto attraversare a piedi i binari per poi salire a bordo del convoglio diretto alla stazione di Bergamo. E anche qui è stato necessario tenere aperte le porte del tram qualche minuto in più per poter arieggiare il mezzo e far uscire ciò che restava dello spray. Nessuno, per fortuna, ha avuto bisogno dell’intervento dell’ambulanza.

Teb farà denuncia