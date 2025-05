Stadio, giardino intitolato alla storica vittoria atalantina e il piazzale a Goisis

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato una delibera che interviene sulla toponomastica attorno al Gewiss Stadium , introducendo una nuova intitolazione simbolica omaggio alla storica vittoria dell’ Atalanta in Europa League , e riconoscendo al benefattore Lodovico Goisis una nuova centralità nell’area.

I giardini pubblici situati tra largo dello Sport e viale Giulio Cesare, di fronte all’ingresso centrale della tribuna Rinascimento, saranno denominati «Giardini 22 maggio 2024 – L’Atalanta vince l’Europa League», in memoria della storica conquista europea della squadra bergamasca. Parallelamente, tutto il piazzale adibito a parcheggio pubblico che costeggia via Lazzaretto, fino all’intersezione con viale Giulio Cesare, verrà intitolato a Lodovico Goisis.

Accolte le richieste dei tifosi

La decisione di intitolare i giardini al “22 maggio 2024” accoglie una sollecitazione dei Gruppi organizzati della tifoseria dell’Atalanta che, lo scorso aprile, aveva formulato una formale richiesta all’Amministrazione per fissare nella toponomastica cittadina la vittoria in Europa League dello scorso 22 maggio 2024 della squadra bergamasca nell’area dello stadio. I tifosi sottolineavano il valore civico del gesto, auspicando che la dedica fosse collocata «nelle immediate vicinanze dello stadio», affinché quel ricordo potesse essere parte viva del territorio.