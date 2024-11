Stadio, per la sosta anche ChorusLife

Non sarà certo «la» soluzione, ma vista la piega che ha preso la vicenda dei parcheggi attorno allo stadio dall’inizio del campionato, la possibilità di utilizzare il nuovo parcheggio di ChorusLife rappresenterebbe quantomeno una boccata d’ossigeno.

L’inaugurazione di ChorusLife

L’ipotesi è concreta e potrebbe realizzarsi a giorni: il 21 novembre la smart city che sorge nell’area dell’ex Ote sarà finalmente inaugurata e con essa anche un parking sotterraneo da 1.200 posti, che alleggerirebbe una situazione che per i residenti dei quartieri attorno all’impianto sportivo si è fatta oggettivamente pesante per via della sosta selvaggia. In occasione delle ultime due partite interne dell’Atalanta le contravvenzioni staccate dagli agenti della polizia locale sono state quasi 700. Nei prossimi giorni il Comune di Bergamo comunicherà al gestore della struttura di ChorusLife le tariffe massime individuate per la sosta, così come previsto dagli accordi sottoscritti tra Palazzo Frizzoni e la proprietà.

Una veduta di ChorusLife Una veduta di ChorusLife

Il parcheggio di ChorusLife possibilità per i tifosi

La possibilità che questo nuovo parcheggio possa essere utilizzato anche dai tifosi dell’Atalanta è reale, come conferma l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo Marco Berlanda. «Sono aumentate le partite, la capienza dello stadio è cresciuta e così anche l’interesse nei confronti dell’Atalanta – dice Berlanda –. Una prima soluzione al maggiore afflusso di spettatori è l’aumento dei posti auto in struttura. Il parcheggio di ChorusLife dispone di una buona parte di posti auto a uso pubblico che potrebbero essere messi a disposizione dei tifosi. Il Comune fisserà le tariffe massime, ma il gestore potrà decidere, in determinate circostanze, di applicare sconti o convenzioni».

Le condizioni della sosta in ChorusLife

La tabella che Palazzo Frizzoni consegnerà al gestore del parcheggio prima dell’inaugurazione del parcheggio prevederà già una serie di casistiche e di condizioni, «anche con tariffe pensate per utenti che si fermano a lungo – prosegue Berlanda –. Ma sarà il gestore a scegliere se, eventualmente, applicare sconti ulteriori a chi è in possesso di un biglietto o di un abbonamento allo stadio». E lo stesso, ricorda Berlanda, vale anche per il parcheggio sotterraneo al piazzale dello stadio, «che presto metterà a disposizione altri 300 posti», aggiunge. Da parte sua l’Atalanta si dice «da sempre disponibile al dialogo per trovare soluzioni, ma sull’area in questione (quella di ChorusLife, ndr), non essendo di nostra proprietà, non possiamo esprimerci».

L’ex Reggiani è inutilizzabile

Le note vicende relative allo stallo sulla proprietà dell’ex fabbrica Reggiani rendono di fatto inutilizzabile quell’area. Altri spazi al momento non sono stati individuati, «ma sappiamo che l’Atalanta sta negoziando accordi con altre strutture per aumentare l’offerta dei parcheggi e speriamo che presto ci siano delle novità», rivela Berlanda. «Detto questo – conclude l’assessore – per noi il tema resta il maggiore utilizzo dei mezzi pubblici».

L’area ex Reggiani per ora resta inutilizzabile come area sosta La linea nuova della Teb, la T2 per Villa d’Almè, avrà una fermata allo stadio

I costi del servizio di trasporto pubblico sono sostenuti dall’Atalanta, che corrisponde ad Atb e Teb 75.500 euro. Per incrementarli servirebbe rivedere l’accordo.

Trasporto pubblico: partita Atb-Atalanta

E qui la partita riguarda Atb e Atalanta. Tra la società nerazzurra e l’azienda dei trasporti c’è un accordo che prevede da un lato il potenziamento dei mezzi pubblici (soprattutto nel dopo partita) e dall’altro la possibilità per chi va allo stadio di usufruire gratuitamente dei mezzi (sia di Atb che di Teb) durante tutta la giornata della partita.

Nell’accordo – che risale al 2012, anno in cui è stata istituita la Ztl temporanea in viale Giulio Cesare in concomitanza con le partite casalinghe dell’Atalanta – rientrano i 19 match di campionato e uno di Coppa Italia, mentre nessun potenziamento è previsto per le partite di coppa. I costi del servizio sono sostenuti dall’Atalanta, che corrisponde ad Atb (e, per quanto di competenza a Teb) 75.500 euro per l’intera stagione calcistica.

I tifosi salgono su un bus per recarsi allo stadio «Abbiamo intensificato le corse con autobus doppi prevedendo due corse di linea 5, una per Dalmine e una per Gorle, Pedrengo e Scanzo; una corsa di linea 6 verso Azzano e Stezzano (passando per Porta Nuova) e due di linea 8, una verso Ponte San Pietro e l’altra verso Seriate, più una corsa di T1 Bergamo-Albino», spiega il direttore generale di Atb Liliana Donato. Per incrementare ulteriormente le corse servirebbe rivedere l’accordo economico con l’Atalanta. «Stiamo ragionando con la società per capire se questa ulteriore implementazione sia possibile – spiega Donato –. L’Atalanta ci ha chiesto contezza delle complicazioni tecniche ed economiche».

La Teb T2 avrà una fermata allo stadio