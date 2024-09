Strada chiusa e folla per la festa di Borgo Palazzo - Foto/Video

Sin dalla mattinata tantissima gente lungo via Borgo Palazzo, che è chiusa al traffico per la 14esima Festa del Borgo . Molte le famiglie che hanno approfittato del clima mite per partecipare alle numerose attività proposte, dal villaggio dei mestieri organizzato da Confartigianato alle postazioni sportive dove mettersi alla prova con le diverse discipline.

Il format 2024 ha confermato la passeggiata pedonale di un chilometro e mezzo che invita la gente a vivere il quartiere come un centro commerciale all’aria aperta grazie ai 200 negozi coinvolti. Particolarmente gradite le aree di intrattenimento musicale oltre alle attività per i bambini e le isole dedicate allo street food che a pranzo hanno registrato il tutto esaurito.

Gli spettacoli degli artisti di strada

Equilibrismo e giocoleria, con performers da tutto il mondo. Dalla Spagna Mister Copini, com «The Herock: circus show» fonde rock e clownerie per uno spettacolo ugualmente esilarante e tecnicamente impeccabile. L’equilibrista e giocoliere cileno Payaso Loco, con la sua irriverente comicità. Dalla prestigiosa e rigorosa formazione offerta dalla Scuola di circo di Mosca, c’è Oleg Murzintsev, equilibrista e polistrumentista meglio conosciuto come Murzi. È nato in Australia, invece, il Team Baubini formato dall’italianissimo duo Stefano Cuscito (bergamasco doc) e Celine Evangelisti, che con ironia mescolano giocoleria, equilibrismo, monociclo e teatro di coppia. Poi spettacoli di magia come «Van Denon Magic Flash» degli illusionisti Van Denon & Nicole.