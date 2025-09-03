Strappa la collanina a un tredicenne, giovane arrestato in Porta Nuova a Bergamo

Un 24enne di origini senegalesi è stato arrestato dopo aver strappato la collanina a un 13enne a Bergamo in Porta Nuova. Il fatto è accaduto lunedì 1 settembre, poco dopo le 15. Martedì il giovane, residente in città, diplomato all’Istituto agrario e disoccupato, al giudice Andrea Guadagnino, in sede di convalida dell’arresto, ha raccontato di aver preso la collanina «per sbaglio». «Ho toccato la spalla a quel ragazzo, lui si è girato e la collanina si è staccata e io l’ho afferrata. Siccome con un mio amico dovevo andare velocemente e a trovare mia madre ricoverata all’ospedale di Seriate, non mi sono fermato».

L’arresto per furto con strappo è stato convalidato. Al 24enne è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La Procura aveva invocato gli arresti domiciliari, la difesa una misura meno afflittiva. Lo scorso anno il giovane era stato condannato per un tentato furto a Orio.

Il fatto alla fermata del bus

Il 13enne lunedì si trovava alla fermata dell’autobus in Porta Nuova: doveva raggiungere Scanzorosciate per gli allenamenti di pallavolo. Mentre attendeva, è entrato nel supermercato Pam per acquistare un pacchetto di patatine e una bibita. Sull’uscio del supermercato ha incrociato il 24enne che era insieme a un altro ragazzo con capelli biondi e treccine. Quando i due gli sono passati accanto, il giovane ha urtato alla spalla il 13enne, strappandogli la catenina d’oro, dono del nonno. L’adolescente si è accorto del furto e ha tentato di affrontare il 24enne ma quest’ultimo ha fatto finta di nulla, si è chinato simulando di cercare la collanina per terra, come se fosse caduta, mentre il ragazzo biondo raggiungeva un gruppo di una decina di altri giovani che stazionava fuori dal Pam.

Il 24enne lo ha seguito. Il 13enne allora ha raggiunto il gruppetto. Un ragazzino di questo gruppo, dell’età apparente di 9-10 anni, ha rassicurato l’adolescente dicendo che l’amico gli avrebbe restituito la catenina nel giro di poco. Non appena detto questo, gli ha strappato il pacchetto di patatine dalla mano, dopo di che lo ha aperto e ha cominciato a mangiarle. Un altro ragazzo gli ha preso la bibita e poi è tornato nel gruppo. Che poco dopo si è spostato dall’altra parte della strada ed è andato a sedersi sugli scalini dei Propilei.